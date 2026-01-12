L’episodio è avvenuto a Castel Bolognese, dove i militari della locale Stazione, con il supporto dell’Aliquota Operativa di Faenza, sono intervenuti all’interno di un supermercato del centro cittadino. Qui un gruppo di giovani stava creando disordini e agitazione tra clienti e personale.

Dopo aver raccolto le testimonianze e identificato i presenti, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione di uno dei ragazzi, uno studente minorenne, trovandolo in possesso di una pistola artigianale a impulsi elettrici, comunemente definita taser.

Il giovane è stato immediatamente disarmato e accompagnato in caserma, dove è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. L’arma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.