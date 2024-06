Il 27 giugno prossimo si terrà a Castel Bolognese, a partire dalle 9:00 presso la Biblioteca Comunale di Castel Bolognese (Piazzale Poggi, 6), l’evento “L’importanza della prevenzione in archivi e biblioteche: Come gestire le emergenze”.

L’evento è organizzato da SOS Archivi nell’ambito del progetto SOS Heritage, co-finanziato dall’UE nel Programma Europa Creativa, in collaborazione con Comune di Castel Bolognese, Unione della Romagna Faentina, Sezione Emilia-Romagna di ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana e Università di Bologna.

L’evento si basa sull’idea che fare rete e sviluppare un’attività formativa per sviluppare consapevolezza dei rischi e delle possibili azioni preventive e di pronto intervento sono elementi che consentono di far fronte in maniera sempre più adeguata e tempestiva ad eventi che possono danneggiare irrimediabilmente il patrimonio culturale.

Sarà un’occasione anche per ricordare la tragica alluvione dello scorso anno e fare tesoro delle esperienze vissute.

L’evento è stato promosso da SOS Archivi e da ANAI Emilia-Romagna, che hanno scelto la città di Castel Bolognese per ricordare l’emergenza dello scorso maggio, quando i due depositi dell’archivio storico e di deposito del Comune furono invasi dall’acqua e dal fango. Grazie all’operato di più forze in campo (Comune e Unione, Ministero della Cultura, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione civile, Croce Rossa) il materiale archivistico fu recuperato per essere trasferito in apposite celle frigorifere dove ancora oggi si trova in attesa di reperire i fondi per l’asciugatura e il restauro.

La giornata sarà articolata in due parti. Al mattino nei locali della Biblioteca si terrà un convegno con interventi di esperti archivisti e tecnici della prevenzione a livello nazionale, regionale e locale. Nel pomeriggio, alle 14:00 in piazza Borghi avrà luogo un’esercitazione pratica con simulazione di recupero di beni colpiti da allagamento organizzata da SOS archivi, con la partecipazione di volontari della Protezione Civile anche di altre regioni.

SOS Archivi ETS è una associazione nazionale nata nel 2009 che riunisce professionisti ed esperti per promuovere la prevenzione delle emergenze sul patrimonio archivistico e offrire immediato intervento specialistico in situazioni di urgenza.

Per informazioni sull’evento: comunicazione@sosarchivi.it

PROGRAMMA DELLA MATTINA

› 9.00 – 9.30 – Registrazione dei partecipanti

› 9.30 – Saluti istituzionali

Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Sindaco del Comune di Castel Bolognese

Castrese De Rosa, Prefetto di Ravenna

Carlo Dall’Oppio, Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco

Elena Stefani, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna

Raffaella Tamiozzo, Direttivo ANAI Nazionale

› 10.00 – Introduzione ai lavori

Massimo Cruciotti, Presidente Associazione SOS Archivi ETS

Gabriele Bezzi, ANAI Emilia-Romagna

› 10.20 – Maria Grazia Palmieri

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane – Castel Bolognese

Unione della Romagna Faentina

“L’Archivio Storico Comunale di Castel Bolognese: dalla gestione dell’emergenza al recupero”

› 10.40 – Sabina Brandolini

Unione della Romagna Faentina – Servizio Archivi e protocollo

“Conoscere per salvare: il cantiere di palazzo Mengoni”

› 11.00 – Patrizia Barchi

Unione della Romagna Faentina – Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

› 11.10 – Coffee Break

› 11.40 – Claudia Casali

Direttrice Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza

“Tra tutela e prevenzione: il caso del MIC Faenza”

› 12.00 – Stefano Allegrezza

Università degli Studi di Bologna

“Archivi e biblioteche tra analogico e digitale: il ruolo cruciale della prevenzione”

› 12.20 – Francesca Peyron

Coordinatrice progetto SOS Heritage

› 12.40 – Conclude Maria Guercio

Direttrice Comitato Tecnico Scientifico SOS ARCHIVI ETS

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO – ESERCITAZIONE PRATICA

Nel corso del pomeriggio, sarà condotta un’esercitazione pratica finalizzata al salvataggio di beni culturali colpiti da situazioni di emergenza. L’esercitazione si svolgerà presso Piazza Borghi, l’introduzione e preparazione avverrà in biblioteca.

› 14.00 Introduzione alla esercitazione

Organizzazione delle squadre di lavoro e definizione delle stazioni di intervento

› 15.00. Esercitazione

Simulazione di recupero di beni colpiti da allagamento

› 16.30 Conclusioni e commenti