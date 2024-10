Castel Bolognese: la pistola che ha sparato fuori dal night rubata nel 2021. Domani udienza di convalida

È stata rubata da un’abitazione di Argenta, nel Ferrarese, nel 2021, la pistola che ha sparato 4 colpi nella notte tra venerdì e sabato, fuori da un locale notturno a Castel Bolognese. Compito delle indagini, sarà anche quello di ricostruire il percorso dell’arma e capire se dietro ci possa essere un traffico di armi nel territorio. La lite sarebbe iniziata all’interno del locale per poi continuare all’esterno, dove uno dei due uomini coinvolti ha estratto l’arma. A consegnare la pistola alle Forze dell’Ordine, però, è stata la parte offesa, riuscendo a strapparla all’aggressore durante una colluttazione. Fortunatamente, l’uomo ferito è stato colpito solo di striscio, con una prognosi di 5 giorni. Ad essere indagato per tentato omicidio, è un uomo residente a Solarolo, con precedenti per droga, che al momento si trova in stato di fermo. L’udienza di convalida dell’arresto si terrà martedì mattina e per lui è stata chiesta la custodia cautelare in carcere.