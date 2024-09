Questa mattina il Sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha tagliato il nastro del Conad di via Emilia Levante 245, dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interamente rinnovato il negozio.

Erano presenti l’amministratore delegato della cooperativa CIA-Conad, Luca Panzavolta, e il presidente, Maurizio Pelliconi. Ha portato la benedizione don Marco Bassi, parroco di San Petronio di Castel Bolognese.

Il punto vendita, con una superficie di circa 800 metri quadrati, è gestito dalla società Center Spesa snc della famiglia Baccarini e conta uno staff di circa 50 persone.

Durante l’alluvione di maggio 2023, il punto vendita subì gravi danni, ma riuscì a riaprire in pochi giorni grazie all’impegno dei gestori e al supporto di tutto il sistema cooperativo Conad.

I lavori a cui è stato sottoposto hanno portato a un completo aggiornamento, che include un reparto ortofrutta più ampio e rivisto e i banchi refrigerati a basso consumo e alta sostenibilità.

Oltre ai prodotti freschi e freschissimi, distintivi del marchio Conad, la struttura include la pescheria al banco, la macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, il reparto gastronomia con piatti pronti caldi e freddi, la cantina e il banco dedicato a panetteria e pasticceria. Non mancano le proposte di numerosi articoli “preparati da noi”, presenti in tutti i reparti freschi, e le referenze dei produttori locali del percorso “SiAmo Romagna”, che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere l’economia del territorio e l’ambiente.

Il negozio dispone di un parcheggio gratuito e offre servizi come la consegna a domicilio e il pagamento elettronico tramite la Carta Insieme Più Conad Card.

Gli orari di apertura vanno dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 13.