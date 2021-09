Castel Bolognese: il Comune continua a chiedere la quarta sezione all’istituto Bassi

Il Comune di Castel Bolognese continuerà a chiedere l’attivazione della quarta classe alla scuola primaria dell’istituto Bassi. Con la partenza della scuola lunedì 13 settembre, infatti, non si sono fermate le proteste dei genitori per il taglio di una sezione che ha portato alla formazione di tre prime elementari per 75 alunni. Troppi bambini per classe considerando le nuove indicazioni dettate dalla pandemia. E adesso si attende una risposta dopo lo stanziamento delle risorse per ulteriore personale scolastico.