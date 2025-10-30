I Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno denunciato un uomo di 34 anni, di origini straniere, ritenuto responsabile di porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere e false dichiarazioni sulla propria identità personale.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto per le vie del paese. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina.

Privo di documenti, inizialmente si è rifiutato di fornire le proprie generalità, per poi dichiarare un’identità risultata falsa. Accompagnato in caserma, è stato rapidamente identificato: a suo carico è emerso anche un decreto di espulsione dal territorio nazionale, al quale non aveva ottemperato.

L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per porto ingiustificato di arma e per false dichiarazioni sulla propria identità. Nei suoi confronti è stato inoltre notificato un nuovo ordine amministrativo di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.