Questa mattina, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 9.30, in occasione del Giorno del Ricordo, una rappresentanza del Consiglio comunale di Castel Bolognese ha deposto una corona di fiori presso il cippo del Parco Martiri delle Foibe Istriane.

La commemorazione si è svolta in forma sobria e raccolta, come gesto di omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una pagina complessa e dolorosa della storia del Novecento italiano ed europeo.

Il Giorno del Ricordo costituisce un momento di riflessione condivisa, volto a conservare la memoria storica e a promuovere la conoscenza dei fatti, nella consapevolezza che il ricordo rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere il passato e rafforzare una cultura del rispetto, del dialogo e della convivenza civile.