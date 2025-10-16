Il Sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha partecipato oggi al Parlamento Europeo di Bruxelles alla Cerimonia del Covenant of Mayors 2025, in rappresentanza del Comune e dell’Unione della Romagna Faentina, insieme a centinaia di città europee impegnate sulle politiche climatiche.

L’incontro, aperto da Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, e da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni europee, sindaci e rappresentanti locali sui temi della transizione climatica ed energetica.

Durante i lavori è stato ribadito il ruolo fondamentale dei Comuni nella gestione delle emergenze ambientali e negli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici. È emersa la richiesta condivisa di maggiori risorse e strumenti operativi per sostenere concretamente le amministrazioni locali. Nel dibattito sul prossimo bilancio dell’Unione Europea, Comuni e Regioni hanno inoltre proposto la creazione di un fondo europeo per l’emergenza abitativa e di un piano europeo per l’adattamento e la mitigazione climatica, a tutela delle comunità più esposte agli impatti devastanti del cambiamento climatico come le nostre.

Castel Bolognese e l’Unione della Romagna Faentina continuano a partecipare attivamente al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, promuovendo politiche locali di sostenibilità, innovazione e resilienza ambientale.