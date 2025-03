Intorno alle 18.00 si è conclusa la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) in Prefettura a Ravenna. Arpae ha confermato quanto previsto dall’allerta meteo n. 28 odierna: le precipitazioni inizieranno questa sera e proseguiranno per tutta la notte, in particolare nelle aree collinari.

Considerata l’incertezza dell’orario esatto di arrivo della piena del Senio, che potrebbe avvenire anche ad inizio mattinata di domani venerdì 14 marzo, sono state disposte alcune misure preventive volte a garantire la sicurezza della popolazione. Il Sindaco Luca Della Godenza ha firmato l‘ordinanza di evacuazione preventiva per i residenti nelle abitazioni delle aree limitrofe al fiume Senio. La misura interessa circa 200 persone che saranno contattate dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine per ricevere indicazioni.

Le famiglie evacuate saranno ospitate presso il centro di accoglienza allestito presso il Palazzetto dello sport, attivo a partire dalle 23.00. Coloro che saranno evacuati dovranno portare con sé documenti personali, medicinali essenziali e beni di prima necessità.

Tutti gli aggiornamenti verranno diramati tramite i canali ufficiali del Comune (Whatsapp e Facebook).