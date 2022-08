“Procedono i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali e degli incroci pericolosi, frutto del percorso partecipato “SegnalaCB” che aveva il compito di far partecipare la cittadinanza nelle segnalazioni di incroci pericolosi, di attraversamenti pedonali e di strade che necessitavano di interventi che migliorassero la SICUREZZA STRADALE e a cui hanno partecipato oltre 250 persone.

Dopo aver individuato i punti su cui intervenire abbiamo predisposto un progetto che ha ricevuto un finanziamento di oltre 40.000€ dalla Regione Emilia-Romagna per intervenire puntualmente.

Nel mese di luglio, con opportuna comunicazione, sono quindi iniziati gli interventi e ad oggi alcuni degli interventi sono stati realizzati.

Nel dettaglio degli interventi fatti si precisa quanto segue:

1) VIALE ROMA SCUOLA BASSI – CASA DI RIPOSO – EX OSPEDALE I dissuasori hanno la funzione di restringere la carreggiata (sempre nel rispetto delle misure minime previste dal Codice della Strada), in modo da ridurre la velocità dei veicoli. I dissuasori sono messi dove già era vietato parcheggiare, ovvero in corrispondenza di zebrature, linee continue, curve e divieti di sosta. La collocazione dei dissuasori e dei cordoli gialli è finalizzata ad incentivare l’utilizzo delle piste ciclabili, dei marciapiedi e a garantire maggior sicurezza negli attraversamenti pedonali.

2) SCUOLA GINNASI – VIA LUGHESE I dissuasori sono stati collocati affinché sia impedito il parcheggio sopra al marciapiede, specialmente durante l’ingresso e l’uscita dei bambini. Negli orari di uscita dei ragazzi nulla è cambiato rispetto a prima, in quanto la strada diventa a senso unico, continua ad essere permesso il parcheggio al di fuori degli spazi segnati a terra, ma logicamente non più sul marciapiede. Si garantisce quindi che i genitori con i bambini raggiungano in sicurezza l’auto utilizzando il marciapiede lato campo di calcio o la pista ciclabile lato Imola (il marciapiede lato campo di calcio sarà però riasfaltato).

Tutti gli interventi realizzati hanno lo scopo di ridurre l’inosservanza del Codice della Strada e garantire la sicurezza sia dei genitori che dei bambini.

Più in generale, riguardo alla tipologia dell’arredo posto in opera, si sottolinea che ha prettamente la funzione di garantire maggiore sicurezza per gli utenti deboli, così come emerso dalle numerose segnalazioni e che una volta fatte le opportune verifiche sul raggiungimento dell’obiettivo prefissato, si potrà sostituire l’arredo in gomma con altre tipologie “definitive” di maggior pregio estetico e più consone al centro cittadino. Auspichiamo inoltre di riuscire ad intervenire presto anche sull’illuminazione puntuale di tutti gli attraversamenti pedonali.

In conclusione, si può discutere sulla bellezza dei fittoni ma non sul fatto che siano elementi utili per garantire una maggiore sicurezza stradale agli utenti deboli.