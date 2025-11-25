Sono terminati i lavori di sostituzione delle lampade sotto ai portici di via Emilia: i vecchi punti luce sono stati rinnovati con nuovi apparecchi a tecnologia LED, più efficienti, più performanti e con un minor consumo energetico. Prosegue intanto il piano complessivo di ammodernamento della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, che prevede la sostituzione progressiva dei punti luce di vecchia generazione con nuovi corpi illuminanti LED.

Nelle prossime settimane una squadra completerà gli interventi nelle aree limitrofe alla via Emilia, mentre un secondo gruppo di lavoro proseguirà con la sostituzione dei pali in via Trieste, per poi intervenire su viale Umberto I, via Mameli, via Bargero e, successivamente, su via Biancanigo e relative traverse.

Una volta completata la sostituzione dei punti luce, il cronoprogramma prevede l’illuminazione degli incroci sensibili, il rifacimento delle linee elettriche interrate e, infine, entro marzo 2026, l’installazione dei nuovi quadri elettrici e dei sistemi di telecontrollo.

“Continuiamo a tenere informati i cittadini con aggiornamenti periodici su tutti i cantieri avviati in questi mesi, monitorandone costantemente l’avanzamento e condividendo passo dopo passo lo stato dei lavori” dichiarano il Sindaco Luca Della Godenza e l’Assessore Ignazio Belfiore.