La “Associazione delle amiche e degli amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi», in collaborazione con il Circolo ARCI “Gianni Dalmonte” e la Sezione ANPI “Dante e Livio Poletti” di Castel Bolognese organizzano nella serata di Mercoledì 6 Settembre 2022, presso il Circolo Arci di Castel Bolognese Via Emilia Interna 137, un concerto di ALESSIO LEGA.

Apertura ore 20.00, ingresso: offerta libera.

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Biblioteca Libertaria Armando Borghi.

La Biblioteca Libertaria Armando Borghi (BLAB), con sede in Castel Bolognese Via Emilia Interna 93/95, ha recentemente lanciato una raccolta fondi con l’obiettivo di ricavare un deposito/magazzino nella cantina dell’edificio che la ospita dal 2006. La BLAB costituisce una delle più importanti raccolte documentarie sull’anarchismo esistenti in Emilia Romagna e rientra, a tutti gli effetti, nel ristretto numero di “istituzioni” libertarie di rilievo nazionale. La Biblioteca conserva oltre 15.000 volumi e circa 2.000 testate di periodici e numeri unici. Possiede inoltre fondi archivistici di grande importanza. Il patrimonio librario e documentale viene costantemente incrementato con donazioni ed acquisti. Oggi la Biblioteca si trova nella necessità di aumentare gli spazi a sua disposizione attraverso la trasformazione della sottostante cantina in deposito/magazzino.

Alessio Lega è uno dei cantautori più conosciuti della sua generazione, ha messo in scena centinaia di spettacoli, si è guadagnato i riconoscimenti più ambiti, eppure non rinuncia al nobile donchisciottismo di cantare dove gli piace piuttosto che “dove si deve”, andando in giro a tentare di cambiare se stesso ed il mondo…“che di tanti poeti morti c’è bisogno pure di vivi”.