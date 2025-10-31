Castel Bolognese celebra ancora una volta una delle sue tradizioni più autentiche con la 29ª Festa del Brazadèl da la Crôs e del vino novello, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre nel centro storico. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Castel Bolognese, rende omaggio al celebre pane azzimo locale, caratterizzato dalla doppia cottura – prima bollito e poi passato nel forno a legna – che da secoli lo rende fragrante e duraturo. Nato come alimento dei contrabbandieri che attraversavano queste terre, il brazadèl mantiene una forte connotazione identitaria, custodita e tramandata fino ai giorni nostri anche grazie ai fornai castellani.

La festa si aprirà sabato 8 novembre nel pomeriggio con la mostra di auto tuning e d’epoca. Alle 15.30, nel Chiostro Comunale, è prevista l’inaugurazione ufficiale con un approfondimento storico sulle origini del Brazadèl a cura di Paolo Grandi. Alle 16.30, in Piazza Bernardi, si terrà “Anzulé e la buona tavola”, una passeggiata narrata guidata da Andrea Soglia dedicata allo scultore Angelo Biancini, al brazadèl e al cibo nella memoria giornalistica italiana e nei ricordi del figlio Cesare e della fornaia Elgiva Fabbri. Dalle 17.30 apriranno gli stand gastronomici dove sarà possibile gustare brazadèl, vino novello e piatti della tradizione contadina in un’area coperta e riscaldata. La serata proseguirà con musica live: alle 19.30, sempre in Piazza Bernardi, concerto rock della band Psycho Nipples.

La giornata di domenica 9 novembre inizierà alle 9.00 con un ricco mercatino nel centro storico dedicato al riuso, al riciclo, ai prodotti agricoli e agli antichi mestieri. Alle 9.30, nel Chiostro Comunale, verrà offerto uno screening gratuito della glicemia a cura del Lions Club Valle del Senio. Nel pomeriggio, alle 14.30, sempre al Chiostro, i bambini saranno protagonisti del laboratorio “Piccoli Panettieri”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Genitori. Piazza Bernardi, invece, accoglierà dalle 14.30 il Gruppo Bandistico Pro Loco e Valle Senio “Come Eravamo”, seguito da fruste e liscio con Team Dance Borgo. Nel Chiostro Comunale, alle 12.00 e alle 16.30, musica al femminile con le Twister Ladies. Anche la giornata di domenica offrirà l’occasione per degustare brazadèl, vino novello ed eccellenze locali con apertura degli stand dalle 11.30 alle 20.00.

Tra storia, cultura popolare, musica, tradizione gastronomica e attività per tutte le età, il weekend dedicato al Brazadèl da la Crôs conferma il forte legame della comunità castellana con le proprie radici, proponendo un’esperienza autentica e conviviale nel cuore del paese.