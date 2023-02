I lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo in zona Furina, dopo la temporanea sospensione per cause legate alle condizioni meteorologiche e alla difficoltà a reperire sul mercato alcuni materiali, riprenderanno a inizio marzo.

Ad oggi sono stati effettuati gran parte dei movimenti terra. Realizzati inoltre i pilastri della palazzina spogliatoi e le fondazioni.

Durante il periodo di sospensione dei lavori sono stati valutati positivamente alcuni aspetti migliorativi dell’opera riguardanti in particolare la struttura del tetto, i servizi della palazzina spogliatoi e il pacchetto di sottofondo del campo da gioco.

Tali migliorie porteranno ad un lieve incremento dei costi e saranno rappresentate in una variante in corso d’opera che verrà sottoposta all’approvazione del CONI.

La ditta esecutrice dei lavori sta al momento effettuando la ricognizione e il reperimento del materiale per la realizzazione del tetto, prevista per la ripresa dei lavori di inizio marzo.

Da cronoprogramma i lavori dovrebbero concludersi entro i primi giorni di settembre 2023.