Da lunedì 20 giugno a giovedì 23 giugno Anas sarà impegnata nel territorio di Castel Bolognese in un intervento di riasfaltatura della SS9 “Via Emilia”.

I lavori prenderanno il via in località Ponte del Castello – 20 e 21 giugno – per poi spostarsi verso il centro di Castel Bolognese – in zona borgo, dove verrà istituito un divieto di sosta nei parcheggi lungo la Via Emilia, e all’altezza del primo semaforo che si incontra venendo da Faenza – nei successivi due giorni previsti dal progetto. Per limitare i disagi, l’opera di riasfaltatura verrà realizzata nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 7.00.

“Ringraziamo Anas – ha dichiarato il sindaco Luca della Godenza – per aver programmato un intervento che senza dubbio migliorerà e renderà più sicuro un tratto di Via Emilia che ogni giorno deve sostenere un’elevata mole di traffico”.