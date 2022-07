Pronti a partire i lavori per completare la sistemazione della soglia di fondo e la ricostruzione della golena sul Senio in località Biancanigo, nel comune di Castel Bolognese (Ra).

L’intervento, come ha spiegato l’assessore regionale alla Difesa del suolo, finanziato dalla Regione con 250mila euro, è stato progettato dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e sarà concluso entro la fine dell’anno. Sono previste opere importanti volte alla ricostruzione della sponda sinistra del torrente, il prolungamento della scogliera contro l’erosione già realizzata durante un precedente intervento e il risezionamento dell’alveo per accrescere la sicurezza idraulica.

I lavori saranno estesi anche al tratto più a valle, almeno fin oltre l’innesto della via Boccaccio. In sponda e in alveo è infatti cresciuta della vegetazione che restringe la sezione di deflusso del corso d’acqua.

Per l’esecuzione dell’intervento verranno occupate le aree demaniali e parte delle golene private. La logistica del cantiere è stata studiata per consentire la fruizione della sommità arginale durante i lavori.