“Ci sono giunte diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano una situazione al limite, con cassonetti dei rifiuti pieni e sacchetti lungo le strade”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Comunale e Regionale della Lega.

“Il nuovo sistema di raccolta ha ovviamente creato diversi disagi, la situazione peggiore si presenta vicino alla Piazza San Francesco e vicino al Duomo. Questa è una situazione indecorosa, non solo rappresenta un brutto biglietto da visita per chi arriva a Faenza ma può rappresentare anche un pericolo sanitario per tutti i cittadini.”

“Per questo ho deciso di presentare un’interpellanza a risposta scritta in cui chiedo se l’Amministrazione sia a conoscenza della situazione e se si sia già messa in contatto con HERA per predisporre misure straordinarie per lo svuotamento dei cassonetti” conclude Liverani.