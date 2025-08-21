I programmi sono articolati e studiati in funzione del livello delle scuole: nelle classi delle primarie e delle secondarie di primo grado, alunne ed alunni sono indotti a riflettere sui temi della parità di genere con video e simulazioni, affrontando temi di immediata percezione come il bilancio familiare, la paga degli studenti e delle studentesse, la distribuzione delle decisioni economiche. Nelle scuole secondarie si affronta il tema in modo più articolato e sviluppato, in riferimento anche all’obiettivo specifico dell’Agenda 2030.
I programmi di Educazione Finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado sono promossi e sostenuti dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (oltre alla Capogruppo anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno) presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti. Le lezioni sono organizzate e tenute dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria ed al Risparmio (Feduf), espressione dell’Associazione bancaria Italiana (Abi) con docenti specializzati. Questo progetto di Educazione finanziaria, promosso già da anni dalla Cassa e dalla Fondazione della Cassa, è diventato ancor più importante da quando il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del disegno di legge Competitività, ha inserito l’educazione finanziaria come materia obbligatoria da programmare all’interno dell’insegnamento dell’Educazione civica. Per molte scuole avere il supporto, gratuito, di docenti specializzati rappresenta una risorsa importante per rispondere nel modo migliore alle nuove direttive.
Già l’anno scorso infatti sono stati 2.800 gli studenti che hanno partecipato alle lezioni dei docenti della Feduf, divisi tra le province di Ravenna, Ferrara, Bologna, Firenze e Lucca e interessati ai vari temi proposti dai programmi, dalla sostenibilità alle nuove sfide economiche, dagli strumenti finanziari alla parità di genere, dalle truffe economiche online al funzionamento delle principali borse mondiali. Per docenti e dirigenti scolastici interessati ai programmi sull’Educazione Finanziaria e la Parità di genere è possibile contattare il numero 335 7269756.
La Parità di Genere tra l’altro vede le banche del Gruppo La Cassa di Ravenna in prima fila nella diffusione della conoscenza e della sensibilità sul tema: le banche promuovono da sempre politiche di inclusione e partecipazione che hanno valso tra l’altro di riconoscimenti di ed il riconoscimento della Certificazione per la Parità di genere proprio nell’anno in cui, per la prima volta, il numero delle dipendenti del Gruppo ha superato quello dei dipendenti. Un riconoscimento, questo, che si aggiunge a quelli ottenuti dal Gruppo come ‘Leader della Sostenibilità 2025’ assegnato dal quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’, di Europe’s diversità Leader ricevuto dal Financial Times e di Azienda più attenta al Clima in base ad un rapporto del quotidiano Corriere.it.