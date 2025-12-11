Si è riunito il 9 dicembre, presso la sede della Cassa Edile della provincia di Ravenna, il rinnovato Consiglio di Amministrazione nominato dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali che compongono l’Ente: Ance Romagna, Confartigianato Ravenna, CNA Ravenna, AGCI Emilia-Romagna, Confcooperative Romagna, Legacoop Romagna, FENEAL-UIL Ravenna, FILCA-CISL Romagna e FILLEA-CGIL Ravenna.

Nel corso della seduta, i consiglieri hanno eletto Massimiliano Casavecchia nuovo presidente e Antonio Pugliese nuovo vice-presidente della Cassa Edile. I due subentrano a Francesco Magnani e Roberto Martelli, ai quali è stato rivolto un unanime ringraziamento per il lavoro svolto negli anni alla guida dell’Ente, sia nel supporto a lavoratori e imprese sia nel presidio della legalità in un settore complesso e strategico come quello delle costruzioni.

La presidenza uscente ha voluto sottolineare l’importanza della Cassa Edile come punto di riferimento per il territorio, evidenziando il percorso di continuo rinnovamento degli strumenti e dei servizi messi a disposizione del settore.

Casavecchia e Pugliese, nel ringraziare per la fiducia, hanno rimarcato il proprio impegno a operare con responsabilità e visione in un momento particolarmente significativo per l’edilizia, segnato dagli interventi del PNRR, dalle opere di ricostruzione post-alluvione e dalle sfide legate alla sicurezza e alla competitività del comparto.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si prepara ora a proseguire il lavoro di rafforzamento dell’Ente, confermandone il ruolo centrale nel sostegno alla forza lavoro e alle imprese del territorio.