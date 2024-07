La Cassa di Ravenna Spa, in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico, facilita l’accesso al credito per le cartolibrerie associate a Confesercenti, Ascom Confcommercio, Cna e Confartigianato, per consentire di fronteggiare più agevolmente l’acquisto stagionale dei libri di testo scolastici.

Il finanziamento, che può arrivare fino al 100% dell’importo di spesa, prevede un’apertura di credito in conto corrente con una durata massima di 8 mesi, a tassi fissi agevolati.

Con la soluzione proposta, La Cassa di Ravenna Spa dà una risposta immediata alle esigenze dei commercianti e delle famiglie, confermando il proprio ruolo a supporto dello sviluppo dell’economia del territorio.