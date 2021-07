Casolana: inaugurato il nuovo viadotto a Isola. Nuovi lavori a Borgo Rivola poi una rotonda all’incrocio con la via Emilia

Inaugurato il viadotto lungo la Casolana ad Isola. L’opera in realtà è già attraversata dal traffico quotidiano ormai da un anno, ma, a causa della pandemia, non era stato possibile organizzare una vera e propria inaugurazione a lavori finiti. 3 milioni e 500 mila euro il costo del manufatto, cifra che ha compreso anche i lavori per l’allargamento della sede stradale, praticamente raddoppiata in larghezza, il consolidamento delle scarpate e dei terreni di frana, e la creazione di un unico innesto stradale in sicurezza per la via Marotta. In definitiva si tratta del completamento dell’opera del 2010, quando don un milione e mezzo di euro venne realizzato il primo viadotto nella frazione di Isola. I prossimi lavori lungo la provinciale riguarderanno la frazione di Borgo Rivola e la realizzazione, nei prossimi anni, di una rotonda a Castel Bolognese all’incrocio con la via Emilia. Sempre lungo la via Emilia sarà realizzata una rotonda all’incrocio con via Lughese a Faenza.