Si apre la stagione turistica per il paese delle erbe e dei frutti dimenticati. Domenica 9 marzo a Casola Valsenio si festeggia il tartufo primaverile

L’avvento della “Marzola” rappresenta per i tartufai casolani un lieto risveglio dopo il torpore invernale.

E’ il primo tartufo dell’anno, che permette finalmente di spolverare i “vanghetti” e di accogliere nei bagagliai i fedeli cani alla volta dei boschi, delle pinete e delle pasture sparse nei monti di Casola Valsenio.

Il Tartufo Bianchetto, o Marzuolo, è una varietà meno pregiata del famoso “Tuber Magnatum”, ma non per questo meno buono, perfetta da utilizzare in cucina. La sua grossa economicità ne permette un utilizzo pressoché illimitato e molto variegato, stupendo per la sua bontà e finezza, e caratterizzando numerosi piatti della cucina dell’Appennino tosco-romagnolo.

La Festa del Tartufo Primaverile a Casola Valsenio rappresenta un’ottima occasione per scoprire il gusto, l’odore e l’importanza del “Marzuolo” in un territorio da sempre votato alla ricerca dei tartufi.

Stand gastronomico a cura della Pro Loco, mercatino del tartufo e dei prodotti tipici locali, trekking organizzato alla scoperta dei sentieri del territorio e della meravigliosa Vena del Gesso Romagnola, patrimonio dell’umanità, e per i più piccoli la caccia al tesoro a tema tartufo.