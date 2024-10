Questa mattina, indicativamente attorno alle 7.15, nel territorio del comune di Casola Valsenio, al confine con la Toscana, lungo una strada interpoderale di via San Lorenzo, traversa della provinciale casolana 306, un fuoristrada di marca Mahindra, sul quale viaggiavano due persone, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina intervenuti sul luogo per i rilievi di legge, è precipitato in una scarpata per circa 20 metri.

Nello schianto uno dei due occupanti, un 48enne di Cervia è deceduto; il secondo, un 70enne della zona, dopo essere stato recuperato dagli operatori di un elicottero dei soccorsi, è stato trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.