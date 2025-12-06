Nel pomeriggio di oggi una biker di 60 anni, residente in provincia di Bologna, è rimasta ferita durante un’escursione lungo il sentiero 709 nel territorio di Casola Valsenio. La donna è caduta rovinosamente, riportando una sospetta frattura alla caviglia.

La Centrale Operativa 118 ha attivato immediatamente la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico (SAER), i cui tecnici hanno raggiunto il punto dell’incidente per prestare le prime cure insieme all’equipaggio tecnico e sanitario di EliRavenna.

Dopo aver immobilizzato l’arto infortunato, la biker è stata sistemata su una barella e accompagnata dai soccorritori fino all’elisoccorso, atterrato in una radura poco distante.

La donna è stata quindi elitrasportata all’ospedale di Faenza, dove è stata presa in carico per gli accertamenti e le cure necessarie.