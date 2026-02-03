Il consigliere regionale Alberto Ferrero ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia‑Romagna per richiedere chiarimenti riguardo ai lavori programmati lungo via Capanne, strada comunale del territorio di Casola Valsenio.

L’intervento, che prevedeva opere di sistemazione e messa in sicurezza con avvio fissato per il mese di ottobre 2025, non risulta essere stato avviato.

Nell’interrogazione vengono richiamate le criticità già segnalate lungo la sede stradale, che destano particolare preoccupazione soprattutto nei periodi di maltempo.

Il perdurare della mancata esecuzione degli interventi, come evidenziato da Ferrero, rischia inoltre di aggravare lo stato della strada, con possibili ripercussioni negative sulla sicurezza e sulla viabilità locale.

Pur trattandosi di una strada di competenza comunale, Ferrero ricorda come la Regione Emilia‑Romagna eserciti un ruolo fondamentale nella programmazione e nel coordinamento degli interventi legati alla sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto, anche tramite bandi dedicati o contributi specifici.

Per questo motivo il consigliere chiede alla Giunta se sia a conoscenza delle criticità e dei ritardi relativi ai lavori, se l’intervento rientri in programmi o finanziamenti regionali e quale sia lo stato delle eventuali risorse assegnate. Viene inoltre domandato se siano in corso interlocuzioni con il Comune di Casola Valsenio per favorire la ripresa delle opere e quali siano le tempistiche previste per l’effettivo avvio o completamento dei lavori.

L’interrogazione si conclude chiedendo se la Regione intenda attivarsi per sollecitare una rapida soluzione, al fine di garantire condizioni adeguate di sicurezza lungo il tratto stradale.

L’atto ora è in attesa di risposta da parte della Giunta regionale.