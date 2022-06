Caso Sol LeWitt: “Il Wall Drawing è di proprietà del Mar per uso capione. Giusto esporlo” | VIDEO

Il Wall Drawing di Sol LeWitt è stato esposto dal Mar, e probabilmente continuerà ad essere esposto, perché era diritto del museo farlo, essendo l’opera, per uso capione, di proprietà dell’ente. Il neo direttore del museo Roberto Cantagalli sembra porre la parola fine al caso Sol LeWitt che da mesi anima il dibattito culturale cittadino ed ha interessato anche il panorama nazionale del settore.

Lunedì 13 giugno è andata in scena una nuova commissione consiliare dedicata all’esposizione del Wall Drawing al Mar. È stata l’opposizione, prima firmataria Veronica Verlicchi, il capogruppo di La Pigna – Città, forese, lidi, a chiedere all’assemblea di tornare a riunirsi per far luce sui molti aspetti opachi che hanno contraddistinto la vicenda nel corso delle settimane, non ultimo il caso della lettera inviata alla stampa firmata da un professore universitario poi sparito nel nulla, e su cui non è stato possibile reperire alcuna informazione, che aveva preso le difese del museo.

Questa la difesa ultima dell’amministrazione comunale e del Mar all’operato del museo di fronte alla nube di polemiche attorno al caso Sol LeWitt. Una difesa che però in parte sconfessa, secondo le opposizioni, le versioni precedenti, diverse, fornite dalle istituzioni