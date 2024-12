“Il gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi nei giorni scorsi ha depositato 2 nuove mozioni con relative proposte concrete e fattibili, per risolvere il pluridecennale problema dell’allacciamento alla rete idrica pubblica di diverse abitazioni del nostro territorio comunale.

La prima mozione chiede al Comune di Ravenna di farsi carico della parte di costi previsti per l’estendimento della rete idrica alle case sparse, non coperti dal contributo di Atersir, AgenziaTerritoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti.

La seconda mozione chiede al Comune di Ravenna di provvedere all’estensione delle reti dell’acqua, del gas e della fognatura alle case che hanno pagato i relativi oneri di urbanizzazione primaria.

La richiesta si basa sul fatto che recentemente, diversi proprietari di case sparse, ci hanno comunicato di aver pagato diversi anni fa al Comune di Ravenna, gli oneri di urbanizzazione primaria, per coprire i costi estensione della rete idrica, del gas e delle fognature alle proprie case.

Il Comune di Ravenna ha incassato gli oneri ma non ha mai provveduto a realizzare queste opere.

A tal proposito, vi sono autorevoli pronunciamenti della giustizia amministrativa, che condanno i Comuni che, come quello di Ravenna, hanno incassato gli oneri di urbanizzazione primaria ma non hanno provveduto ad estendere le reti dell’acqua, del gas e della fognatura, a provvedere a compiere tali opere.

Come promesso ai cittadini interessati il gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi, ha promosso una nuova iniziativa con l’auspicio che entrambe le proposte vengano approvate dal Consiglio Comunale di Ravenna, poiché non è tollerabile che nel 2024 ci siano ancora nel nostro territorio abitazioni che non sono servite dalla rete idrica potabile pubblica.”

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi