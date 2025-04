Case residenza anziani: scompare la gestione di Asp. Nasce Primula, società pubblica-privata

Via libera alla nascita di Primula, la nuova azienda pubblica-privata che gestirà tutti i posti letto accreditati delle strutture per anziani non autosufficienti nel territorio della Romagna Faentina, oltre 500 posti. Scomparirà quindi la gestione pubblica fino ad oggi in capo all’Asp. Il consiglio comunale di Faenza ha votato a maggioranza l’accordo che i 6 Comuni dell’Unione stipuleranno con il Consorzio Blu, la cooperativa sociale formata da Ancora, In Cammino, Areté, Oasi Lavoro e Oasi formazione, mettendo fine ad una concorrenza sfociata negli ultimi anni in battaglie legali.

La creazione della società è però stata fortemente criticata dai sindacati, che proprio ieri hanno indetto un presidio in Piazza del Popolo di Faenza: le sigle sollevano molti dubbi riguardanti i contratti di molti lavoratori, che potrebbero peggiorare, e sulle rette pagate dai cittadini, che potrebbero aumentare, non dovendo più sottostare ad un regime calmierato.