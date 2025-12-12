Consentire la connessione al Wi-Fi di Lepida ai centri balneari di Casalborsetti, Lido di Classe, Lido di Savio e Marina Romea è l’obiettivo del progetto di elettrificazione approvato di recente dalla Giunta propedeutico all’alimentazione elettrica della rete wireless.

Si tratta della progettazione e dell’esecuzione di impianti di alimentazione elettrica, necessari per il funzionamento del sistema, in una zona attualmente non servita dai necessari allacciamenti, anche se sono comunque disponibili nelle vicinanze le infrastrutture Enel utili allo scopo.

L’intervento consiste, in sintesi, nella posa di nuovi quadri elettrici, di due tipologie, per l’alimentazione della rete Wi-Fi di Lepida che si differenziano per le caratteristiche dei muri di contenimento.

Le lavorazioni, a cura del Comune, saranno avviate sin dai primi mesi del 2026 e proseguiranno fino a completamento, non appena saranno realizzate le infrastrutture nell’ambito dei vari stralci dei lavori per il Parco Marittimo.

“Contrastare e risolvere il digital divide – affermano l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani e l’assessore alla Transizione digitale Giancarlo Schiano – nell’ambito dell’accesso all’uso delle tecnologie digitali dell’ampio territorio comunale è da sempre una delle nostre priorità. Molto è stato fatto, ma c’è ancora da fare per non lasciare indietro nessuno e giungere a una piena copertura perché questo oggi significa favorire progresso, sviluppo, lavoro, studio, partecipazione sociale. In questo caso andiamo incontro alle esigenze di cittadini, imprese commerciali e balneari per rendere i nostri lidi maggiormente connessi”.

In occasione degli interventi di riqualificazione relativi al Parco Marittimo sono già state parzialmente predisposte alcune delle infrastrutture necessarie per la realizzazione dell’impianto, in particolare le tubazioni per la posa delle linee di alimentazione, alcuni basamenti per i quadri generali di alimentazione e i quadri contatori nelle frazioni di Lido di Classe e Marina Romea, mentre non sono presenti infrastrutture già predisposte a Casalborsetti e a Lido di Savio.

Per quanto riguarda i lavori a Casalborsetti interesseranno un tratto che fiancheggia lo stradello di accesso al mare sull’argine sinistro del fiume Lamone a partire dall’incrocio con via Spallazzi; a Lido di Classe riguarderanno tutto il tratto nord dello stradello retrodunale che dall’intersezione con via Cadamosto conduce fino al bagno Venere 4 e tutto il tratto sud di via Caboto fino via Odorico da Pordenone; a Lido di Savio si interverrà lungo tutto il tratto di viale Romagna a partire dall’incrocio con via Ravenna fino all’intersezione con via Lugo; mentre a Marina Romea si lavorerà su tutto il tratto dello stradello retrodunale a partire dal Bagno Boca Barranca fino ad arrivare al Bagno Luisa.

Il progetto, del valore di 143mila euro, è finanziato nel Piano degli Investimenti 2025-2027.