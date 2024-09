Nel tardo pomeriggio grave incidente a Casal Borsetti in via degli Scariolanti, una moto BMW 1000 si è scontrata contro una Panda. Da una prima ricostruzione la moto percorreva la via degli Scariolanti in direzione Romea Nord da Casal Borsetti ad alta velocità, da una carraia e uscita la Panda, inevitabile lo scontro, il motociclista nell’impatto è stato sbalzato sul tetto dell’auto per poi cadere nell’asfalto oltre l’auto. Immediati i soccorsi del 118, gli operatori hanno intubato il motociclista che poi è stato trasportato con l’elimedica al Bufalini di Cesena, ma purtroppo e morto durante il trasporto. Sul posto per i rilevi la Polizia Locale, la strada era stata momentaneamente chiusa.