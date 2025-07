Nel tardo pomeriggio di ieri a Casal Borsetti un camion carico di pomodori è uscito di strada in via Romea Nord all’altezza del ponte sul canale Destra Reno, nonostante il volo e l’acqua alta piu di due metri fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Questa mattina sono iniziate le operazioni di recupero del mezzo e la Romea nord rimarrà chiusa al traffico Nell’incidente non è stato coinvolto nessun altro mezzo.