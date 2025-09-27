Il Servizio di Igiene Pubblica di Ravenna grazie alla collaborazione con il gruppo di Medici di Medicina Generale dello Studio Medico Omega, ha realizzato un questionario per rilevare le tematiche di interesse tra gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 20 anni, con l’obiettivo di comprendere come preferiscano essere coinvolti negli eventi educativi dedicati alla promozione di stili di vita sani.

L’indagine ha coinvolto circa 30 adolescenti, che hanno risposto con interesse, fornendo preziose informazioni su ciò che ritengono prioritario per la loro salute e il loro benessere. Le risposte raccolte hanno permesso di identificare i principali temi di interesse: alimentazione, attività fisica, benessere psicologico e socialità.

In base ai risultati emersi sono stati organizzati tre incontri tematici, ciascuno focalizzato su uno dei temi più rilevanti per i ragazzi. Gli eventi saranno strutturati in modo coinvolgente e interattivo, per stimolare la partecipazione attiva dei giovani e aiutarli ad acquisire strumenti concreti per migliorare la loro qualità di vita.

Gli appuntamenti saranno un’occasione importante per sensibilizzare i ragazzi su scelte consapevoli che riguardano alimentazione, attività fisica e la gestione del benessere psicologico. Gli incontri, oltre a fornire informazioni, daranno spazio a momenti di confronto e discussione, cercando di creare un ambiente positivo e motivante.

L’iniziativa rappresenta un primo passo verso un’educazione più mirata e personalizzata per i giovani, in linea con le loro necessità e preferenze. L’obiettivo è quello di promuovere un cambiamento positivo nei loro stili di vita, aiutandoli a crescere con maggiore consapevolezza e benessere.

Gli incontri, con la collaborazione dell’Istituto Biblioteca Classense, si svolgeranno nella Sala Multimediale Lino Ricci Casa Vignuzzi Via S. Mama 175 – 48121 Ravenna nelle seguenti date:

Martedì 30 settembre dalle 16:30 alle 18:00

Salute e benessere: la forza dello star bene

Martedì 14 ottobre dalle 16:30 alle 18:00

Alimentazione e sostenibilità: una scelta di salute

Martedì 28 ottobre dalle 16:30 alle 18:00

Attività fisica e socialità: come lo sport unisce le persone

Per partecipare agli incontri completamente gratuiti l’iscrizione è obbligatoria presso il gruppo OMEGA Viale Berlinguer 36, Ravenna o tramite mail: promosalute.ra@auslromagna.it

I minori di 18 anni devono presentare/allegare il consenso compilato da parte dei genitori che verrà fornito al momento dell’iscrizione.