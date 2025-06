Casa: piano dell’Emilia-Romagna per azzerare gli alloggi pubblici sfitti

Piano da 300 milioni (200 attivati mediante mutuo con Banca Europea degli Investimenti) della Regione Emilia-Romagna per recuperare in due anni 3.500 appartamenti sfitti fra il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Gli appartamenti ristrutturati rientreranno nell’Edilizia Residenziale Sociale, per fornire un sostegno contro la crisi abitativa e permettere alle famiglie affitti a canoni calmierati