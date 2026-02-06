Casa Matha: la storia del Mausoleo di Teodorico nei documenti dell’archivio storico comunale

La storia del Mausoleo di Teodorico raccontata attraverso i documenti dell’Archivio storico del Comune di Ravenna. È stato questo il cuore della conferenza tenuta ieri alla Casa Matha da Claudia Foschini, responsabile dell’archivio conservato alla Biblioteca Classense. L’incontro fa parte della rassegna ‘Teodorico 526-2026’ in occasione del 1500esimo annuale dalla morte del Re Goto, organizzata dall’Ordine della Casa Matha. Prossimo appuntamento sabato 14 febbraio alle 17.30 con Don Alberto Cozzi e la sua “Teodorico e la politica religiosa di tolleranza”