Nella giornata di ieri si sono registrati 3 nuovi casi di positività al coronavirus nella Provincia di Ravenna. Uno di questi è un anziano della casa di riposo “Baccarini” di Russi, ricoverato in ospedale. Sale pertanto a 25 il numero complessivo dei degenti positivi al virus, contratto all’interno della struttura.

Si è reso poi necessario un ulteriore ricovero in ospedale di un ospite, ad oggi negativo, le cui condizioni cliniche hanno suggerito il ricovero.

“Unitamente all’Ausl, è stato disposto che fossero sottoposti a nuovo tampone anche tutti i 35 degenti al Baccarini fino ad oggi risultati negativi” ha dichiarato la sindaca Valentina Palli.

“Entro la giornata di mercoledì dovremmo avere l’esito di questa nuova tornata di tamponi.

Nella giornata di lunedì sono stati sottoposti a screening anche 20 operatori, tutti negativi. Per i restanti operatori si è provveduto martedì. Mercoledì dovremmo quindi avere un nuovo quadro completo della struttura.

Gli anziani oggi degenti in ospedale (rispettivamente 13 a Lugo, 6 a Ravenna e 6 a Cervia, positivi) ad oggi avevano un quadro clinico stabile.

Il nostro auspicio è quello di poterli presto riportare a casa e di potere presto uscire da questo incubo.

Siamo vicini a tutti coloro, operatori in primis, che si stanno impegnando con dedizione e sacrificio allo scopo di governare questo difficile momento”.