“Carissime Cittadine e Carissimi Cittadini, poco fa abbiamo ricevuto l’esito di tutti i tamponi rifatti agli ospiti della CRA Baccarini. Purtroppo un’altra ospite é risultata (dopo 2 tamponi già negativi), positiva, conseguentemente verrà ospedalizzata presso l’Ospedale di Lugo come già accaduto con gli altri ospiti risultati in precedenza positivi. Non si registrano oggi ulteriori positività rispetto a questa. Oggi dalla struttura sono iniziate le video chiamate che, grazie al supporto imprescindibile degli operatori, permetteranno ai famigliari di vedere i loro anziani e di riavere un contatto con loro, seppur solo visivo. Teniamo duro”. Queste le parole pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Russi dal sindaco Valentina Palli.