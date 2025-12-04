E’ stato inaugurato ieri, mercoledì 3 dicembre, il nuovo monitor informativo collocato presso la sala d’aspetto della medicina di Gruppo di Massa Lombarda (via Baravalli 29), donato dall’Associazione “I Ragazzi di Via Angiolina”.

L’Associazione, nata in seguito all’alluvione del 2023 per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione, nel tempo, ha ampliato la propria attività ad altre iniziative di solidarietà; il monitor è stato acquistato attraverso i proventi raccolti durante le tante iniziative organizzate dall’Associazione ed in particolare durante l’ultima Festa dello Sport di Massa Lombarda.

Il monitor viene utilizzato dai Medici per veicolare informazioni sui servizi presenti nella Casa della Comunità, sui percorsi di promozione della salute attivati e su altre attività di supporto ai cittadini presenti nel Comune di Massa Lombarda.

All’inaugurazione erano presenti: per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Stefano Sangiorgi, l’Assessora alle politiche socio-sanitarie Rosanna Massabeti, una folta delegazione dei Medici di Medicina Generale operanti nella struttura, Valerio Spada (Coordinatore della medicina di Gruppo), Daniele Cricca, Edia Lolli e Anconelli Catia, in rappresentanza del Distretto Sanitario di Lugo dell’Ausl Romagna, Luca Piovaccari, mentre l’Associazione ” I Ragazzi di Via Angiolina” era rappresentata da Laura Cristofori, Valentina Conti e Alessia Ferrieri.