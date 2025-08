Casa della Comunità di Faenza: si cerca ancora chi possa investire nella farmacia

Non sarà la Farmacia Comunale 1 di via Laghi a trasferirsi all’ex centro fieristico dove sorgerà la Casa della Comunità di faenza. Il tema era stato al centro di preoccupazioni da parte dei residenti della zona, dopo che le voci di un possibile trasferimento si erano rincorse nei mesi scorsi. La farmacia comunale 1 è sempre stato uno dei punti che ha garantito maggiori incassi all’interno del circuito di Sfera Farmacie ed oggi l’ipotesi di cambiarne ubicazione non è presa in considerazione. I prossimi maggiori investimenti di Sfera Farmacie ricadranno invece sulla farmacia comunale del borgo, bisognosa di un ampliamento.