Casa della Comunità Darsena: fine lavori a giugno. La struttura aprirà a dicembre 2026

La costruzione della Casa della Comunità Darsena, a Ravenna, è in ritardo, come ormai noto. Durante il consiglio comunale straordinario dedicato alla sanità, l’Ausl Romagna ha imputato i rallentamenti ad alcuni problemi avuti con il consorzio vincitore dell’appalto, legati in particolare agli aumenti dei costi in edilizia e al cambio della ditta costruttrice. I lavori dovevano iniziare nel 2023. La prima pietra invece fu posata a luglio 2024. In più, ad aggravare la situazione, è stata anche l’alluvione dell’ottobre 2024. Al momento la conclusione del cantiere, per la costruzione dell’edificio, è prevista in tempo per non perdere il finanziamento del PNRR, a giugno, con diverse settimane di proroga, ma il nuovo centro, teoricamente, sarà operativo solo a dicembre 2026. Costerà quasi 14 milioni di euro, la gran parte garantiti dai fondi europei.