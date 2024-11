Inizia giovedì 14 novembre dalle 20 alle 22 alla Casa del Teatro di Faenza, con la possibilità di inserirsi liberamente in qualsiasi fase del percorso, il laboratorio teatrale settimanale aperto gratuitamente a tutte e tutti Senza Confini, a cura del Teatro Due Mondi.

«Da oltre tredici anni proponiamo alla città Senza Confini, un laboratorio rivolto a cittadine e cittadini del territorio, persone di diversa provenienza, età, cultura: uno spazio di espressione e relazione dove chiunque può, attraverso il teatro, dare testimonianza pubblica della possibilità di superare i pregiudizi, sconfiggere l’ignoranza, rimuovere la paura» spiega Alberto Grilli «Siamo per la pace e contro la guerra, vogliamo, attraverso gli incontri del laboratorio e una Azione teatrale finale, testimoniare con forza l’impegno nel dire no alle armi e alla violenza. Come sempre questa proposta è rivolta a tutte e tutti, chiediamo solo di impegnare poche ore al mese del vostro tempo per rendere Senza Confini. Contro tutte le guerre un momento importante e partecipato».

Nato a Faenza nel 1979 come teatro di gruppo, il Teatro Due Mondi è da allora impegnato in una ricerca tesa alla costruzione di un teatro colto e popolare, sia per spazi al chiuso che all’aperto, radicato nelle tradizioni ma teso a costruire un linguaggio accessibile a tutti, attento a cogliere le urgenze della società. Uno degli obiettivi del lavoro è, da sempre, creare un dialogo con le fasce di pubblico con minori opportunità (stranieri, persone distanti dalla fruizione culturale, fasce socialmente deboli, giovani). In oltre quarant’anni di attività militante hanno portato i loro spettacoli e i loro progetti artistici e sociali in tutto il mondo, dal Nord Europa al Sudamerica, dall’Asia all’Est Europa (più di quattromila repliche nei teatri e nelle piazze di trentasei Paesi di quattro continenti).

Partecipazione libera e gratuita a tutti gli appuntamenti.

La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/a a Faenza.

Primi incontri: 14 e 21 novembre, 12 e 19 dicembre. Gli appuntamenti futuri saranno comunicati prossimamente.