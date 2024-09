Casa abbandonata in via Boito: residenti esasperati da topi, nutrie e altri animali

In via Boito, zona San Marco, c’è una casa abbandonata, al centro di segnalazioni da parte dei cittadini all’amministrazione comunale. Troppo il degrado che si è andato a creare negli anni. L’ampio giardino è diventato rifugio per animali e fucina di insetti. Il tetto è ricco d’amianto con tutte le preoccupazioni che ne conseguono.

L’abitazione era di proprietà di un’anziana coppia, deceduta. Tre anni fa la scomparsa dell’uomo, che aveva deciso di stabilirsi in quell’abitazione dove vivevano i genitori. La moglie invece aveva mantenuto il domicilio nella propria residenza. Dal 2021, quindi, di fatto la casa risulta abbandonata. Legalmente lo è invece solo dall’inizio dell’anno, quando è mancata anche la donna. La coppia non sembra avere eredi, anche se l’amministrazione, in questi mesi, è stata impegnata ad accertare che effettivamente sia così. I fatti sembrerebbero comunque dimostrarlo.