Carraie: anziano investito sulle strisce pedonali da un’auto, è in condizioni critiche

Chi si trovava al volante di un’auto Suzuki ha investito un uomo di 80 anni su via Cella a Carraie intorno alle 9 della mattina di martedì 18 febbraio. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’80enne stava attraversando le strisce pedonali, quando improvvisamente è stato colpito dal Suzuki a pochi metri dall’incrocio con via San Rocco.

Sul luogo dell’incidente si è subito precipitato il personale del 118 con un’ambulanza e un’automedica. I mezzi di soccorso hanno trasportato l’anziano, in gravissime condizioni, all’ospedale di Ravenna.

In via Cella la Polizia locale di Ravenna è intervenuta per i rilievi di legge, chiudendo il tratto stradale al traffico.