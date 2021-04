Dopo gli innumerevoli traguardi raggiunti nel corso della sua carriera di Maitre Chocolatier, Carola Stacchezzini approda a Gambero Rosso Channel, ospite per tre differenti puntate nella trasmissione «Dolcemente Con» del noto Chef Pasticciere Maurizio Santin.

Carola Stacchezzini, che del cioccolato ha fatto la propria ragione di vita, , sarà in onda per fare con il grande pubblico ciò che ormai fa da tanti anni in Italia e nel mondo, insegnare con estrema semplicità com’è possibile per tutti giocare e trasformare in ciò che si desidera uno dei dolci più buoni del mondo: il cioccolato.

Le puntate saranno trasmesse sui canali Sky 132 e 412, il primo palinsesto prevede le date 26-27-28 e 29 Aprile 2021 in due fasce orarie 5,30 e 18,30

Di recente, il Laboratorio del Cioccolato Villa & Stacchezzini ha aperto a Faenza un punto vendita in Corso Garibaldi 14/A