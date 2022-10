Caro energia: Russi spegne l’illuminazione pubblica per contenere le spese

Il Comune di Russi spegne l’illuminazione pubblica a causa dell’aumento delle bollette. Con una diretta streaming la sindaca Valentina Palli ha annunciato un piano di contenimento dei costi che porterà allo spegnimento dell’illuminazione dalle 23.30 alle 5.30 di ogni giorno a partire da martedì 18 ottobre. Il piano arriva dopo i primi interventi di contenimento energetico adottati in estate, oggi però diventati insufficienti. Per garantire la sicurezza stradale sulle principali vie di transito del territorio comunale, l’illuminazione rimarrà accesa in via Faentina a Russi, in via Molinaccio a San Pancrazio, in via Faentina Nord e nella rotatoria con via Sentierone a Godo e nelle rotatorie sulle strade provinciali, compreso l’incrocio di Prada. Inevitabilmente rimarranno accese anche quelle vie collegate ai generatori che garantiscono l’illuminazione lungo le arterie principali.

Per quanto riguarda il consumo del gas, in accordo con le società sportive, per evitare di aumentare le tariffe, verrà mantenuta a 10° la temperatura del palazzetto dello sport e all’interno della tensostruttura di Russi.