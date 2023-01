Gli aumenti dei carburanti rischiano di essere una stangata per l’autotrasporto. Una situazione paradossale se si pensa che oggi il petrolio costa meno di un anno fa, mentre un litro di gasolio alla pompa nel gennaio 2023 costa il 14% in più. Ad essere colpito non è solo il mercato del trasporto merci, che potrebbe portare ad aumenti per i consumatori, ma anche l’autotrasporto di persone, sia per viaggi turistici, sia per il trasporto pubblico locale.