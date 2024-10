“Ci sono pervenute dal sig. Giulio Melandri, residente in via Santerno Ammonite 294, a nome di un gruppo di cittadini altrettanto interessati, alcune foto che testimoniamo la grave condizione di degrado di questa arteria, strada principale di Santerno, che inizia dalla via Reale a Mezzano e termina incrociando via Palazza. Il tratto fotografato è quello compreso tra l’incrocio con via delle Acque e via Palazza stessa. Santerno, che conta quasi 1.500 abitanti, rientra, insieme a Piangipane, Camerlona e San Michele, nell’Area territoriale n. 6 di Piangipane, di cui sono vicepresidente.

Già due anni fa, Lista per Ravenna denunciò come il manto di questo tratto stradale fosse letteralmente semidistrutto, nonostante vi fosse stato dirottato tutto il traffico pesante che prima attraversava il centro abitato, sollevandolo così dal suo pesante impatto inquinante. Subito fuori del paese, la carreggiata è composta da una sola corsia larga appena 5 metri e del tutto priva di una corsia laterale che eviti a ciclisti e pedoni di circolare in mezzo alle auto, spesso condotte a velocità elevata, ed è inoltre fiancheggiata pericolosamente dallo scolo consorziale delle Acque. Gli avvallamenti, i solchi, i dossi e le fratture della pavimentazione pongono a costante rischio di incidenti la circolazione veicolare, a causa del traffico intenso degli autoveicoli, specie di mezzi pesanti. Nessuna risposta concreta è però pervenuta dalla Giunta de Pascale.

Via Palazza, in cui via Santerno Ammonite confluisce, è tuttavia strategica, poiché permette di raggiungere, dal lato destro, la strada statale San Vitale in direzione di Bagnacavallo e del comprensorio lughese, mentre, dalla parte sinistra, più densamente frequentata, si arriva direttamente a Piangipane, capoluogo di zona, e da lì a Russi e nel comprensorio faentino. Altro fattore devastante è che gli automezzi pesanti, non avendo più l’alternativa della via Piangipane da quando è stato loro interdetto il passaggio all’interno del paese che le dà il nome, sono obbligati, tramite via Palazza, ad usare da capo a fondo, quasi fosse una superstrada, la via Santerno Ammonite, che però è soltanto una maltrattata strada comunale. Le foto sono state postate dallo stesso Melandri anche sui social media, provocando reazioni e commenti sdegnati.

Maggiormente urgente è una profonda manutenzione ordinaria, colpevolmente latitante da troppo tempo, che ricomponga e spiani i punti più gravemente sfasciati di questo tratto. Bisogna tuttavia metter mano fin d’ora ad un progetto generale di risanamento dell’intero versante ovest di via Santerno Ammonite, da Santerno a via Palazza. Sottoporrò queste richieste al Consiglio territoriale di Piangipane, mentre il nostro capogruppo in Consiglio comunale, Alvaro Ancisi, le formulerà al sindaco de Pascale attraverso un’interrogazione.”