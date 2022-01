La salute e la sicurezza prima di tutto. Non si faranno neanche quest’anno le sfilate del Carnevale dei ragazzi Città di Ravenna, che erano state programmate per il 20 e il 27 febbraio. Per precauzione e sicurezza, visto l’andamento dei contagi delle ultime settimane, i membri del Comitato organizzativo hanno deciso di annullarle anche per il 2022,

Un po’ di Carnevale, però, ci sarà, nella sua dimensione più solidale e altruistica. In queste settimane sono in vendita nelle parrocchie della diocesi e in alcuni esercizi pubblici (in fondo al comunicato l’elenco degli esercenti aderenti) i biglietti della Lotteria, che anche quest’anno avrà come finalità quella di aiutare la Caritas diocesana, che riceve un numero sempre in aumento di richieste di aiuto. Nelle parrocchie che lo vorranno, poi si potranno organizzare feste di Carnevale in maschera, con numeri ridotti, per rilanciare la Lotteria e mantenere la tradizione.

Ricchissimo, come sempre, l’elenco dei premi in palio: da uno scooter Seat 125 Alumni a un monopattino elettrico, passando per buoni spesa e viaggi o vestiti, una cena di pesce al molinetto e un pezzo di parmigiano reggiano (in allegato l’elenco completo dei premi)

L’estrazione dei premi è in programma domenica 27 febbraio al pomeriggio nella zona Pescherie, a Marina di Ravenna. E certamente ci sarà anche un ricordo di Giorgio Re, anima e responsabile del Carnevale per tanti anni, morto nel giugno 2020, al quale nella prossima edizione, sarà intitolato un premio.

I biglietti della Lotteria del Carnevale si potranno trovare in parrocchia oppure nei seguenti punti vendita a Ravenna: Conad La Fontana e Superstore di via Galilei, al Panificio Sternini di via Brunelli 3, American History (via Cesarea 72), Sweet Basil (via IV novembre 2°), Agenzia Viaggi Desiderando Viaggiare (viale Brunelleschi 107), Menoquaranta (via Vulcano 86), Cral Comune di Ravenna (piazza del Popolo 1)

A Marina di Ravenna: Bar Tabaccheria Mazzotti Ivana (viale delle Nazioni 29/31), Piada del Porto (viale delle Nazioni 1), Pescheria Ulisse (viale delle Nazioni 19), Gochilandia Venezuelan Food Drink and Beer (viale delle Nazioni 12B), Polleria Rosticceria Ballardini (via Callegati 29)