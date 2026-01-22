Dopo un anno di stop, Russi torna a festeggiare il Carnevale in piazza, con un evento promosso dai giovani dell’associazione Iki-Guys, in collaborazione con Comune, Pro Loco, associazione Chef to Chef, Comitato Gemellaggio, Parrocchia di Sant’Apollinare, Associazione culturale Artëj – Ritagli d’arte, Centro sociale culturale Porta Nova, Gruppo Sportivo Lamone e con i negozianti locali.

Domenica 8 febbraio (oppure, in caso di maltempo, domenica 15 febbraio) piazza Farini sarà il fulcro della festa.

«Quest’anno – spiega la Vice Sindaca Grazia Bagnoli – il Carnevale torna a Russi grazie a un lavoro corale che ha visto la collaborazione di numerose realtà del territorio, coordinate con entusiasmo dai giovani dell’associazione Iki-Guys, attiva a Russi da circa un anno. Il loro impegno dimostra quanto le nuove generazioni possano essere motore di partecipazione, creatività e coesione sociale e per questo meritano un plauso particolare. È inoltre motivo di grande soddisfazione il coinvolgimento di Saluggia, una delle città gemellate con Russi, che per la prima volta festeggerà il Carnevale insieme a noi, rafforzando un legame basato sulla condivisione e sullo scambio. Un sentito ringraziamento va infine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, ai commercianti di Russi e agli sponsor, per il sostegno e il contributo».

Programma

ore 10 – Chiacchiere sulle origini del Carnevale

Incontro a cura di Pro Loco, presso l’ex Chiesa in Albis, in Piazza Farini 17

ore 12 – Fagiolata infernale

Il Comitato di Gemellaggio, in collaborazione con i ragazzi di Saluggia (Vercelli), Comune gemellato con Russi, organizza una “Fagiolata” presso il Centro sociale culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 2/1.

Si tratta di un pranzo tradizionale di Saluggia; il nome deriva dalla grande caudera (pentolone dove si cuociono i fagioli), che viene accesa alle 5 del mattino e per tutto il paese si diffonde il profumo della cottura dei fagioli.

Prenotazioni obbligatorie al numero 0544 582088.

dalle ore 14 – Carnevale in piazza Farini

Concorso gruppi mascherati (tema libero): iscrizione entro il 1° febbraio al numero 327 2629501 (Jacopo Zauli)

Concorso maschere singole: iscrizione libera il giorno stesso in piazza

Laboratori gratuiti in piazza Dante e giochi in piazza Farini

Mostra collettiva dei soci di Artej – Ritagli d’arte, presso la Sala Punto in Comune, in piazza Farini 34 (ore 14-18). Sotto i portici, Truccabimbi e laboratorio Maschere per bambini

ore 16 – Premiazione delle maschere

ore 16.30 – Lotteria con tanti premi offerti dai negozianti di Russi (primo premio un prosciutto, donato dal Gruppo Sportivo Lamone)

Stand gastronomico: durante il pomeriggio sarà presente uno stand con piada, pizza fritta, dolcetti di Carnevale e vin brulé