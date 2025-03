La seconda sfilata del Carnevale dei ragazzi città di Ravenna, organizzato dalla diocesi attraverso il Comitato Carnevale ha invaso oggi pomeriggio Lido Adriano complice la bella giornata di sole, vincitrice della 45esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Ravenna la parrocchia di Punta Marina, con un carro a tema “Punta sul set: un Carnevale da Oscar”. Al secondo posto il carro e il gruppo più colorato di tutti, “Rio” di Porto Fuori e al terzo si torna di nuovo sui lidi con Marina di Ravenna e i suoi Ghostbusters, campione dell’edizione 2024. A vincere il premio per la maschera più bella è stata Agnese vestita da drago.



Quasi esauriti i biglietti della lotteria venduti il cui ricavato andrà alle missioni di Carabayllo in Perù e a quella della comunità di Montetauro a Berat in Albania a breve pubblicheremo i numeri vincenti.