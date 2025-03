Carnevale dei ragazzi Città di Ravenna 2025, vince Punta Marina. Con il carro “Punta sul set: un Carnevale da Oscar” la parrocchia si è portata a casa il primo premio della 45esima edizione, organizzata dalla Diocesi e conclusa ieri con la seconda sfilata dei carri e dei gruppi mascherati a Lido Adriano. Al secondo posto “Rio” della parrocchia di Porto Fuori e al terzo gli “Acchiappafantasmi” di Marina di Ravenna.

Ieri a Lido Adriano sono stati estratti i numeri vincenti della Lotteria. Sono stati venduti 18mila biglietti. Il ricavato della Lotteria sosterrà la missione diocesana di Carabayllo in Perù e quella guidata da don Paolo Marasco a Berat, in Albania.

In particolare per la missione di Carabayllo verrà finanziato il pellegrinaggio giubilare di don Stefano Morini, il nostro sacerdote fidei donum in Perù e di 16 suoi collaboratori. Il gruppo arriverà in Italia in settembre e dopo la visita a Roma e il passaggio della Porta santa, farà tappa anche a Ravenna per reinsaldare i legami tra le nostre due diocesi. La diocesi ha aperto anche un conto corrente per raccogliere fondi a questo scopo: Iban IT47H0854213103000000100240

Di seguito i numeri dei biglietti vincenti:

Citroen C3 ——————————————————–n. 05732

Buono spesa Conad Punta Marina—————————n. 05095

Buono viaggio Teodorico Holiday —————————n. 11951

Buono benzina SICIS ——————————————–n. 12010

Buono spesa Conad Punta Marina ————————–n. 02097

Buono benzina SICIS———————————————n. 02589

Borsa in pelle e foulard Sweet Basil ————————-n. 11427

Buono spesa MOXMA——————————————-n. 11129

Buono spesa Conad Punta Marina ————————– n. 17154

Buono spesa Cicli Sambi————————————-n. 03267

Buono spesa Famila —————————————–n. 14464

Buono spesa Mediaworld ———————————-n. 05330

Confezione di Parmigiano Reggiano ———————n. 10824

Cena per due Ristorante Molinetto ———————-n. 06476

Buono spesa Stampamaglie————-——————- n. 10817